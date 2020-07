Hessischer Innenmimister Beuth muss zu Drohmailaffäre aussagen

Das Wetter: Meist sonnig, örtlich Gewitter, Höchstwerte 21 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts sonnig. Später im Süden, vor allem in Alpennähe, lokale Gewitter. Höchstwerte 21 bis 28 Grad. In der überwiegend klaren Nacht Abkühlung auf 12 Grad. In den nächsten Tagen weiter freundliches Hochdruckwetter. In Alpennähe vereinzelt Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte 21 bis 28 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.07.2020 12:45 Uhr