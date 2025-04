Hessische Polizei birgt totes Kind aus Fluss

Wiesbaden: Die Polizei in Hessen hat ein totes Kind aus dem Fluss Lahn geborgen. Dabei handelt es sich laut Polizei "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" um den seit sechs Wochen vermissten sechsjährigen Pawlos aus dem hessischen Weilburg. Der autistische Junge war am 25. März verschwunden, großangelegte Such- und Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Bei der Suche nach dem Jungen hatte die Polizei auch auf eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung über digitale Anzeigetafeln gesetzt.

