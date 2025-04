Hessische Polizei birgt totes Kind aus Fluss

Wiesbaden: Die Polizei in Hessen hat ein totes Kind aus dem Fluss Lahn geborgen. Dabei handelt es sich laut dem Polizeipräsidium Westhessen "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" um den seit vier Wochen vermissten sechsjährigen Pawlos aus dem hessischen Weilburg. Der autistische Junge war am 25. März verschwunden. Der Erstklässler hatte gegen Mittag seine Schule verlassen und war danach noch einmal kurz am Bahnhof der mittelhessischen Kleinstadt gesehen worden, danach hatte sich seine Spur verloren. Großangelegte Such- und Fahndungsmaßnahmen waren erfolglos geblieben. Dabei hatte die Polizei auch auf eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung über digitale Anzeigetafeln gesetzt. Hessens Ministerpräsident Rhein schrieb auf X, die Nachricht vom Tod des Jungen mache ihn traurig. "Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Mein herzlicher Dank geht an alle Helferinnen und Helfer", so Rhein.

