Hessens Ministerpräsident warnt vor Scheitern des Bund-Länder-Gipfels

Nachrichtenarchiv - 02.11.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Hessens Ministerpräsident Rhein hat vor einem Scheitern des Bund-Länder-Gipfels heute gewarnt. Der Bund müsse sich bewegen, damit es eine Einigung geben kann, sagte der CDU-Politiker dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Als strittige Themen nannte er die Strom- und Gaspreisbremse, die Wohngeldreform, die Kostenverteilung bei der Unterbringung von Flüchtlingen und das 49-Euro-Ticket. Die Länder fordern dauerhaft höhere Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr, und zwar von diesem Jahr an 1,5 Milliarden Euro mehr. Der Bund bietet bisher eine Milliarde. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor. Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann zweifelt an einer schnellen Umsetzung des 49-Euro-Tickets. In Zeitungsinterviews nannte er als möglichen Start März oder April.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2022 07:00 Uhr