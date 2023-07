Hessens Ministerpräsident Rhein fordert flächendeckende Grenzkontrollen

Meldungsarchiv - 23.07.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Hessens Ministerpräsident Rhein hat bundesweite Grenzkontrollen gefordert. Der "Bild am Sonntag" sagte der CDU-Politiker, der Bund müsse endlich dafür sorgen, dass weniger Menschen illegal nach Deutschland kämen. Dazu brauche man flächendeckende Kontrollen an den deutschen Außengrenzen. Er forderte Bundesinnenministerin Faeser auf, entsprechende Maßnahmen sofort umzusetzen. Rhein und Faeser sind Konkurrenten bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober. Der CDU-Ministerpräsident will dort sein Amt verteidigen, die Bundesinnenministerin fordert ihn als SPD-Spitzenkandidatin heraus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2023 02:00 Uhr