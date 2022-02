Hessens Landtagspräsident Rhein wird Bouffier-Nachfolger

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Der hessische Landtagspräsident Boris Rhein soll Volker Bouffier als Ministerpräsident und CDU-Landeschef nachfolgen. Das hat Bouffier am Rande einer Klausurtagung der Partei in Fulda gesagt. Am Vormittag hatte der hessische Ministerpräsident angekündigt, sein Amt am 31. Mai im Landtag vorzeitig zur Verfügung zu stellen. Er halte den jetzigen Zeitpunkt für richtig, um seinen Rückzug öffentlich zu machen, betonte Bouffier.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.02.2022 18:15 Uhr