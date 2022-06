Hessens Kunstministerin fordert gründliche Aufarbeitung nach documenta-Vorfall

Ukrainischer Präsident Selenskyj fordert neue Russland-Sanktionen

Kiew: Nach Angaben der ukrainischen Führung konnten russische Streitkräfte in der Nacht gleich mehrere militärische Erfolge im Osten der Ukraine vermelden. In der Region Luhansk habe Russland Geländegewinne erzielt, sodass ukrainische Kämpfer nun von anderen Einheiten um die Stadt Lyssytschansk abgeschnitten seien, hieß es. Die Ortschaft droht nun eingekesselt zu werden. Auch die Industriestadt Sjewjerodonezk könnte von ukrainisch kontrollierten Gebieten abgetrennt werden. Präsident Selenskyj forderte derweil, die Maßnahmen der EU gegen Moskau auszuweiten. In seiner nächtlichen Videoansprache drängte er auf ein siebtes Sanktionspaket. Russland müsse den wachsenden Druck infolge des Kriegs und seiner aggressiven antieuropäischen Politik spüren, so Selenskyj.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 11:00 Uhr