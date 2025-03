Hessen will Smartphones an Schulen verbieten

In der Diskussion um Mobiltelefone an Schulen geht Hessen nun strikt vor: Die Verbotsregelung soll vom nächsten Schuljahr an in allen Jahrgangsstufen gelten und betrifft die private Nutzung der Geräte - zu denen auch Smartwatches und Tablets zählen. Landesbildungsminister Schwarz sagte, man wolle nicht tatenlos zusehen, wie sich eine ausufernde Smartphone-Nutzung zunehmend negativ auf die psychische Gesundheit und die Lernfähigkeit junger Menschen auswirke.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 12:15 Uhr