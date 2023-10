Hessen-Wahlsieger CDU will zuerst mit den Grünen sondieren

Wiesbaden: Nach dem Wahlsieg in Hessen will die CDU zunächst Sondierungsgespräche mit dem bisherigen Koalitionspartner, den Grünen, führen. Ministerpräsident Rhein erklärte, das Bündnis habe sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Sollte es auch Gespräche mit der SPD geben, wird diese Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Faeser führen. Das hat der SPD-Landesvorstand am Abend beschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2023 02:00 Uhr