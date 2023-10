Hessen-Wahl: CDU gewinnt deutlich vor SPD und AfD

Wiesbaden: Auch die Menschen in Hessen haben ihren Landtag neu gewählt. Laut der ersten Prognose von Infratest Dimap für die ARD wurde folgendermaßen abgestimmt: Wahlgewinner ist die CDU mit 35,5 Prozent. Auf dem zweiten Platz gleichauf liegen SPD und AfD mit jeweils 16 Prozent. Die Grünen kommen der Prognose zufolge auf 15,5 Prozent. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen - sie liegt bei fünf Prozent. Die Linken fliegen aus dem Parlament und die Freien Wähler verpassen den Einzug in den Landtag deutlich mit jeweils 3,5 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 18:00 Uhr