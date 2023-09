Hessen-SPD zieht umstrittenes Wahl-Video zurück

Wiesbaden: Der hessische SPD-Generalsekretär Degen hat sich für ein Wahlvideo seiner Partei entschuldigt. Der Wahlkampf-Spot, der der CDU eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD unterstellt, sei gelöscht worden und werde nicht mehr verwendet. Spitzenkandidatin Faeser erklärte, das Video sei nicht ihr Stil. Gleichwohl forderte sie von der CDU, sich deutlich von der AfD abzugrenzen. Der CDU warf sie ein unklares Verhältnis zur AfD und eine unzureichende Distanzierung vor. Das Video war bei der CDU auf breite Kritik gestoßen. Der frühere Kanzlerkandidat Laschet erklärte, Demokraten müssten gegen die Gefahr von rechts zusammenstehen und dürften sich nicht gegenseitig diffamieren. Die Landtagswahl in Hessen findet am Sonntag in einer Woche zeitgleich mit der Wahl in Bayern statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 21:00 Uhr