Hessen beendet Zusammenarbeit mit Ditib beim Islamunterricht

Wiesbaden: In Hessen hat die Landesregierung die Zusammenarbeit mit dem türkischen Moscheeverband Ditib beim islamischen Religionsunterricht beendet. Kultusminister Lorz sagte zur Begründung, die bestehenden Zweifel an der Unabhängigkeit von Ditib vom türkischen Staat hätten nicht ausgeräumt werden können. Deshalb werde es ab dem kommenden Schuljahr auch keinen bekenntnisorientierten Islamunterricht mehr geben. Hessen will den Islamunterricht künftig in rein staatlicher Regie anbieten, von den Lehrkräften, die ohnehin beim Land angestellt sind.

