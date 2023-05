Herzogstandbahn nach Unfall mit einem Verletzten weiter außer Betrieb

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier spricht von Schritt zur Demokratie in Paulskirche

Frankfurt am Main: In der Paulskirche findet zur Stunde ein Festakt statt, mit dem an die erste Sitzung eines gesamtdeutschen Parlaments vor 175 Jahren erinnert wird. Bundespräsident Steinmeier erklärte, die Nationalversammlung sei der Moment gewesen, in dem Untertanen zu Bürgern wurden. Mutige Menschen hätten hier einen unersetzlichen Schritt gemacht, auf dem langen Weg zu Demokratie und Freiheit in einem einigen Deutschland, so Steinmeier. Frankfurts Oberbürgermeister Josef sagte eingangs, in Frankfurt sei es zur Zeit der Nationalversammlung genauso bunt zugegangen, wie heute. Am 18. Mai 1848 tagte in der Frankfurter Paulskirche die Deutsche Nationalversammlung, sie erarbeitete eine Verfassung, die zwar nie in Kraft trat, aber den Grundstein für unsere heutige Demokratie legte. Rund um das Jubiläum finden in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen, wie Ausstellungen oder Führungen statt.

