Herzog nennt das Olympia-Attentat eine "offene Wunde"

Krankenhäuser sehen sich am Rande ihrer Leistungsfähigkeit

Berlin: Die Krankenhäuser in Deutschland sehen sich durch die steigenden Energiepreise und die Inflation in ihrer Existenz bedroht. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Landeskrankenhausgesellschaften sind 1900 Kliniken hierzulande davon betroffen. Um die Politik und die Öffentlichkeit für ihre Probleme zu sensibilisieren, starteten beide Gesellschaften heute eine bundesweite Kampagne. Es sei völlig inakzeptabel, so der Vorsitzende der DKG, Gaß, dass die Politik es einfach hinnehme, dass bereits in diesem Jahr zwei Drittel der Krankenhäuser rote Zahlen schreiben. Knapp 40 Prozent der Kliniken sähen sich in ihrer wirtschaftlichen Situation derart gefährdet, dass Insolvenz drohe.

