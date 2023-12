Hertha und Stuttgart erreichen Pokal-Viertelfinale

Zum Fußball: Der VfB Stuttgart hat seinen Höhenflug auch im DFB-Pokal fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Hoeneß warf Borussia Dortmund mit 2:0 aus dem Wettbewerb. Für die Stuttgarter war das der fünfte Sieg in Folge. Dortmund sei dagegen extrem schlecht aufgetreten, so Mannschafts-Kapitän Can. So könne es nicht weitergehen. In der zweiten Begegnung des Abends gewann Hertha BSC Berlin gegen den Hamburger SV - mit 5:3 im Elfmeterschießen. Zuvor hatten schon Leverkusen und der Drittligist Saarbrücken das Viertelfinale erreicht. Saarbrücken hatte nach dem FC Bayern nun auch Eintracht Frankfurt aus dem Pokal geworfen. Die Viertelfinal-Partien werden am Sonntag ausgelost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 08:00 Uhr