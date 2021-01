Hertha trennt sich von Trainer Labbadia

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Fußball-Bundesligist Hertha BSC trennt sich offenbar von Trainer Labbadia und Manager Preetz. Nach übereinstimmenden Medienberichten zieht der Verein damit Konsequenzen aus der anhaltenden Talfahrt der Mannschaft. Bruno Labbadia war nur gut neun Monate Coach in Berlin. Nach seiner erfolgreichen Rettungsmission in der Vorsaison hatte er die hohen Erwartungen bei Hertha in dieser Spielzeit nicht erfüllen können. Michael Preetz war 25 Jahre beim Verein tätig, davon fast elf Jahre als Manager. In der Bundesliga-Tabelle steht die Hertha derzeit auf Platz 14. Gestern hatte der Verein 1:4 gegen Werder Bremen verloren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 11:00 Uhr