Hertha muss in die Relegation der Fußball-Bundesliga

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dortmund: Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Hertha BSC durch eine 1:2-Niederlage in Dortmund noch auf den Relegationsplatz gerutscht. Der VfB Stuttgart gewann 2:1 gegen Köln und sicherte sich damit den Klassenerhalt. Für den FC Bayern endete die Saison mit einem 2:2 in Wolfsburg. Augsburg gewann 2:1 gegen Absteiger Greuther Fürth. Augsburgs Trainer Weinzierl gab im Anschluss bekannt, dass er den Verein verlassen wird. Abgestiegen ist Bielefeld nach einem 1:1 gegen Leipzig. Leipzig sichert sich damit den vierten Startplatz in der Champions League, neben den Bayern, Dortmund und Leverkusen. Die weiteren Ergebnisse: Union Berlin - Bochum 3:2, Leverkusen - Freiburg 2:1 Mönchengladbach - Hoffenheim 5:1 Mainz - Frankfurt 2:2

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 19:00 Uhr