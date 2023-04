Hertha entlässt offenbar Trainer Sandro Schwarz

Kurzmeldung ein/ausklappen Neuschwanstein und andere Denkmäler werden wieder beleuchtet

Schwangau: An Burgen, Schlössern und Kirchen in Bayern gehen die Lichter wieder an. So wird Schloss Neuschwanstein laut Tourismusbüro ab heute wie gewohnt beleuchtet. Auch München strahlt wieder historische Gebäude und Brücken an, darunter die Bavaria, das Maximilianeum und das Isartor. In Nürnberg leuchten etwa die Sebalduskirche, das historische Rathaus und das Opernhaus. Die Lichter können wieder angehen, weil die Verordnung des Bundes für kurzfristige Energiesparmaßnahmen ausgelaufen ist. München hat durch das Abschalten nach Angaben des Baureferats rund 120.000 Kilowattstunden Strom im Jahr gespart, Nürnberg etwa die Hälfte - das entspricht dem Jahresverbrauch von 20 Haushalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2023 12:00 Uhr