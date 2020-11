Hertha BSC und Wolfsburg trennen sich unentschieden

Teil-Lockdown in Deutschland ist in Kraft

Berlin: In ganz Deutschland gilt seit Mitternacht ein Teil-Lockdown. Das bedeutet, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen, persönliche Treffen sind in den meisten Bundesländern - auch Bayern - auf zwei Haushalte beschränkt. Die Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder in der vergangenen Woche verständigt hatten, sollen zunächst bis Ende November dauern. Kanzleramtsminister Braun sagte in der ARD, er glaube nicht, dass die Regelungen schon in kurzer Zeit, etwa in zwei Wochen, wieder gelockert werden könnten. Er gehe aber fest davon aus, dass sie das Infektionsgeschehen deutlich bremsen werden. Der Gesamterfolg hänge aber vom Willen jedes Einzelnen ab. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, die Alternativen zu den strengen Maßnahmen wären ein enormer Anstieg der Infektionen und eine Überlastung der Krankenhäuser. Das würde letztlich auch hohe Totenzahlen bedeuten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 06:00 Uhr