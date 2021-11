Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Fußball-Bundesliga haben sich Hertha BSC und Leverkusen 1:1 getrennt. Der Ausgleichstreffer der Werkself fiel erst in der Nachspielzeit. In der 2. Liga hat Absteiger Schalke 04 erneut verloren. Gegen Darmstadt 98 unterlagen die Gelsenkirchener zuhause mit 2:4. Erzgebirge Aue gewann gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 21:00 Uhr