Hertha BSC trennt sich von Trainer Tayfun Korkut

Corona-Inzidenz erreicht neuen Rekordwert

München: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern hat den höchsten Stand der bisherigen Pandemie erreicht. Laut RKI liegt sie bei über 1.900. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt. Die bayerische Hospitalisierungsinzidenz liegt um 12 Prozent höher als in der Vorwoche. - Unterdessen wächst die Kritik an den bundesweiten Lockerungsmaßnahmen, die in einer Woche in Kraft treten. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte der "Bild am Sonntag", mit dem überarbeiteten Infektions-Schutz-Gesetz gebe es im Grunde keine echten Schutzmaßnahmen mehr. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnte davor, den Schutz vor Corona-Infektionen am Arbeitsplatz zu vernachlässigen. DGB-Vorstandsmitglied Piel sprach sich in den "Funke-Zeitungen" für weiteres Homeoffice, Masken in Innenräumen und regelmäßige Tests der Beschäftigten aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2022 13:00 Uhr