Hertha BSC muss Abstieg aus der Bundesliga fürchten

Düsseldorf: Im Fall der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen ist Haftbefehl gegen den Verdächtigen ergangen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Der Vorwurf lautet demnach auf versuchten Mord in neun Fällen. Zuvor hatten die Ermittler mitgeteilt, dass der 57-Jährige die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gestern mit einer brennenden Flüssigkeit angegriffen hat, als sie dessen Wohnung betreten wollten. Sie trugen zum Teil schwere Verletzungen davon. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten eine weibliche Leiche, mutmaßlich seine Mutter. Ob sie eines gewaltsamen Todes gestorben ist, steht noch nicht fest. Gegen den Verdächtigen lag bereits ein Haftbefehl wegen eines nicht gezahlten Bußgelds vor. Sein Motiv ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2023 20:00 Uhr