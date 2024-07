Herrnhuter "Brüdergemeine" in Sachsen ist Welterbe

Neu Delhi: Die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine in Sachsen sind zum Weltkulturerbe ernannt worden. Das hat das Unesco-Welterbekomitee in Neu-Delhi entschieden. Die Siedlung ist Teil der neu geschaffenen transnationalen Welterbestätte, die auch Orte in Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania und im nordirischen Gracehill umfasst. Alle drei Siedlungen sind nach dem gleichen barocken und rechtwinkligen Muster angelegt. Die Siedlungen wurden nach ihrem Vorbild in der Oberlausitz durch Missionare der Evangelischen Brüdergemeine errichtet. Das fehlende "d" im Namen "Brüdergemeine" ist der Sprache der Zeit geschuldet. Künftig stehen nun 53 Stätten in Deutschland auf der Welterbeliste, weltweit sind es mehr als 1.100.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 09:15 Uhr