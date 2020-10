Herrmann zieht Zwischenbilanz der Masken-Kontroll-Aktion

Nürnberg: Bei der Schwerpunktaktion zur Maskenpflicht in Bayern hat die Polizei bis Mittag bereits 760 gravierende Verstöße festgestellt. Das sagte Innenminister Herrmann dem BR. Bei Verstößen gegen die Pflicht droht ein Bußgeld von bis zu 250 Euro. Zudem seien über 140 Verwarnungen ausgesprochen worden, so Herrmann. Bei solchen Verwarnungen werden sofort 55 Euro fällig. Die Maskenpflicht gilt in Bayern im öffentlichen Personennahverkehr. In Orten mit einem Inzidenzwert über 35 muss aber auch dort, wo viele Menschen zusammenkommen, Maske getragen werden - zum Beispiel in Fußgängerzonen. Herrmann sagte, er habe die Polizei beauftragt, konsequent einzuschreiten, da der Schutz der Gesundheit an erster Stelle stehe. Bayernweit sind heute 870 Polizeibeamte an der Kontrollaktion beteiligt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 14:00 Uhr