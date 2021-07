Herrmann zieht positive Bilanz der Münchner EM-Spiele

Opposition mahnt Vorkehrungen gegen steigende Corona-Zahlen im Herbst an

Berlin: Die Opposition im Bundestag verlangt bessere Vorkehrungen gegen möglicherweise wieder steigende Corona-Zahlen im Herbst. Die Grünen werfen der Regierung vor, im vergangenen Sommer bei ihrer Planung versagt zu haben. Das dürfe sich nicht wiederholen, so Fraktionschefin Göring-Eckardt. Die Linke nimmt vor allem die Lage in den Schulen in den Blick: Es brauche mehr Schulbusse und Luftfilter in den Klassenzimmern, sagte Parteichefin Wissler. Und FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann mahnt, die Impf-Kampagne zu verändern: Er fordert mobile Impf-Teams auf dem Land und in sozialen Brennpunkten. Hintergrund der Warnungen ist das Vordringen der ansteckenderen Delta-Variante auch in Deutschland. In Bayern haben sich die registrierten Fälle innerhalb eines Monats verfünffacht - bei allerdings insgesamt niedrigen Zahlen: So liegt die aktuelle Wochen-Inzidenz in Deutschland bei 4,9.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 19:00 Uhr