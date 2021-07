Herrmann zieht positive Bilanz der Münchner EM-Spiele

Nachrichtenarchiv - 03.07.2021 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat nach dem gestrigen letzten Spiel der Fußball-Europameisterschaft in der Münchner Arena eine positive Sicherheitsbilanz gezogen. Die vier Spieltage seien weitgehend ruhig verlaufen. Herrmann dankte auch den Polizisten aus Frankreich, Portugal und Ungarn, die sich um die Gast-Fans gekümmert hatten. Insgesamt waren während der Spiele rund 7.700 Polizeibeamte im Einsatz. Die Münchner Polizei zählte 76 Straftaten - unter anderem Köperverletzungen. - Heute werden bei der EM noch die beiden anderen Halbfinalisten ermittelt: um 18 Uhr treffen in Baku Tschechien und Dänemark aufeinander, um 21 Uhr in Rom die Ukraine und England.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.07.2021 16:45 Uhr