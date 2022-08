Herrmann zieht positive Bilanz der European Championships

Nachrichtenarchiv - 21.08.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Innen- und Sportminister Herrmann hat eine positive Bilanz der European Championships gezogen. Das größte Multisport-Event in München seit Olympia 1972 habe in allen Belangen die Erwartungen erfüllt, heißt es in einer Mitteilung. Am heutigen letzten Wettkampftag sind vor allem die deutschen Kanuten erfolgreich. Sie holten bislang zweimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze. Im 500-Meter Wettbewerb der Kanu-Männer fuhren Moritz Florstedt und Felix Frank zu Silber. Im Kajak-Zweier über 500 Meter holten Sebastian Brendel und Tim Hecker Bronze. Für Brendel ist es die dritte Medaille bei den European Championships. Gestern und vorgestern war er bereits zu Gold gefahren. Bei den Radrennfahrerinnen hat Lisa Brennauer aus Kempten nur knapp eine Medaille knapp verpasst. Im letzten Rennen ihrer Karriere über 130 Kilometer zwischen Landsberg am Lech und München fuhr sie im Endspurt auf Platz vier.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2022 15:00 Uhr