Herrmann zieht positive Bilanz der European Championships

Nachrichtenarchiv - 21.08.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Innen- und Sportminister Herrmann hat eine positive Bilanz der European Championships gezogen. Das größte Multisport-Event in München seit Olympia 1972 habe "in allen Belangen die Erwartungen erfüllt", heißt es in einer Mitteilung. Am heutigen letzten Wettkampftag sind vor allem die deutschen Kanuten erfolgreich. Sie holten bislang zweimal Gold und zweimal Bronze. Im Zweier-Kajak der Herren über 1000 Meter kamen Martin Hiller und Tamas Grossmann als Erste ins Ziel, vor Spanien und Italien. Zuvor hatte Edina Müller im Para-Kajak-Einer über 200 Meter Gold gewonnen. Im Canadier-Zweier holten Sophie Koch und Lisa Jahn im 200-Meter-Sprint Bronze. Ebenfalls Bronze ging im Kajak-Zweier über 200 Meter Sprint an Jule Hake und Paulina Paszek. Und bei der Schwimm-EM in Rom holte sich Leonie Beck im Freiwasser über 10 Kilometer Gold.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2022 14:00 Uhr