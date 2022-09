Herrmann zeigt sich überrascht von Merz-Äußerungen über ukrainische Flüchtlinge

Nachrichtenarchiv - 27.09.2022 07:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CDU-Chef Merz wirft Ukrainern den Missbrauch von Sozialleistungen vor. Der Politiker sagte wörtlich in Bild TV: "Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland und zurück in die Ukraine." Hintergrund sei, dass Geflohene aus dem Land seit Juni Grundsicherung erhielten. Der bayerische Innenminister Herrmann sagte dazu im BR24 Thema des Tages, ihm sei in Bayern keine nennenswerte Zahl an Fällen bekannt. Er werde der Sache aber nachgehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.09.2022 07:45 Uhr