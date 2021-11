Herrmann wird bei Auftakt des Biathlon-Weltcups in Östersund Dritte

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Östersund: Beim Weltcup-Start der Biathlon-Damen in Schweden hat Denise Herrmann dem deutschen Team einen aussichtsreichen Auftakt in den Olympia-Winter beschert. Im Einzel über 15 Kilometer belegte die 32-Jährige den dritten Platz. Nur die Tschechin Marketa Davidova und die Österreicherin Lisa Theresa Hauser waren schneller. Zuvor gab es für die deutsche Bobfahrerin Laura Nolte in Innsbruck bereits einen Podestplatz. Im Monobob fuhr die Winterbergerin auf den zweiten Platz. Erste wurde die US-Pilotin Elana Meyers Taylor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.11.2021 14:15 Uhr