Herrmann will Zahl der Sirenen in Bayern verdoppeln

Nachrichtenarchiv - 25.07.2021 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundesinnenminister Seehofer will die Bevölkerung im Katastrophenfall besser warnen. Im BR-Fernsehen forderte er einen Mix aus Sirenen, Apps, SMS, Polizei- und Rundfunkwarnungen. Nachdem lange Zeit Sirenen abgebaut worden sind, merke man jetzt, dass sie mitten in der Nacht das akustisch wichtigste Mittel seien. Mit Blick auf die Sirenen im Freistaat kündigte der bayerische Innenminister Herrmann an, ihre Zahl auf rund 26.000 zu verdoppeln. Sirenen sollen die Menschen insbesondere dazu animieren, sich in den Medien über Details zu informieren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.07.2021 20:30 Uhr