Herrmann will Grenzpolizei aufstocken

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Innenminister Herrmann will die bayerische Grenzpolizei personell verstärken. Sie werde von derzeit rund 700 Kräften auf 1000 Beamte aufgestockt, kündigte Herrmann im BR an. Die Arbeit der Grenzpolizei hat sich nach den Worten des Ministers sehr bewährt und wird deshalb konsequent fortgesetzt. Allein in den letzten zwei Jahren habe sie über 67.000 Straftaten bearbeitet. Der bayerische Verfassungsgerichtshof hatte jetzt klargestellt, dass die Grenzpolizei teilweise gegen die Verfassung verstößt. Denn der unmittelbare Grenzschutz sei einzig Aufgabe des Bundes. Die Landtagsfraktion der Grünen, die geklagt hatte, wertete das Urteil als Erfolg. Fraktionschefin Schulze sagte, die Grenzpolizei sei nur noch eine leere Hülle. Herrmann wiederum verwies darauf, dass die Hauptaufgabe der Beamten die sogenannte Scheierfahndung sei. Grenzkontrollen nähmen sie nur in enger Absprache mit der Bundespolizei vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2020 20:00 Uhr