Herrmann warnt vor digitalem Extremismus

Arbeitgeber für Debatte über längere Lebensarbeitszeit

Berlin: Deutschlands Arbeitgeber haben eine Debatte über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit gefordert. Das Rentensystem werde nicht dauerhaft in seiner heutigen Form bestehen können, sagte Arbeitgeberpräsident Dulger. Das Verhältnis zwischen Leistungsempfängern und Einzahlern gerate immer mehr aus dem Gleichgewicht, wenn die Menschen, die in den Sechzigerjahren geboren wurden, in Rente gingen. Dulger nannte es keine nachhaltig finanzierbare Lösung, dass der Bund die entstehende Lücke mit Steuermitteln wieder auffangen müsse. Er forderte eine längerfristige Vorausschau und regelmäßige Berichte für alle Sozialversicherungsbeiträge. Außerdem sollten Anreize dafür geschaffen werden, länger zu arbeiten - etwa, indem man den betroffenen Menschen die Beiträge in die Arbeitslosenversicherung erlässt oder das Geld für die private Altersvorsorge einsetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2021 13:00 Uhr