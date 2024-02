Herrmann warnt vor Cannabis-Gefahren für Gesundheit

München: Mit Blick auf die geplante Legalisierung von Cannabis hat Innenminister Herrmann vor Gefahren für die Gesundheit und im Verkehr gewarnt. Im BR verwies Herrmann darauf, dass junge Menschen von der Droge psychisch krank werden können. Zudem besteht die Gefahr, beim Autofahren nicht mehr alles im Blick zu haben. Die Innenminister der Länder hatten deshalb schon einen Brief an die Abgeordneten des Bundestags und Bundesinnenministerin Faeser geschrieben. Der Bundestag wird voraussichtlich kommende Woche über die Cannabis-Legalisierung abstimmen. Die Frage von Grenzwerten am Steuer wird vermutlich später entschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 16:00 Uhr