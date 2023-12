Herrmann verweist auf hohe Terrorgefahr

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat vor einer nach wie vor angespannten Sicherheitslage im öffentlichen Raum gewarnt. Dem Deutschlandfunk sagte er heute früh, auch Weihnachtsmärkte seien davon betroffen. Der Krieg im Gazastreifen könnte dazu führen, dass sich islamistische Einzeltäter - so wörtlich - bemüßigt fühlen, ihren Beitrag dazu zu leisten. Auch die vielen pro-palästinensischen Demonstrationen hätten gezeigt, dass es Gewaltdrohungen sowie Hass und Hetze auch gegen die westliche Gesellschaft insgesamt gebe. In Bayern gebe es bisher zwar keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge, auszuschließen sei aber nichts, so Herrmann. Die Sicherheitsbehörden hätten ein starkes Augenmerk auf islamistische Gefährder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 11:00 Uhr