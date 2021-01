Herrmann verteidigt Grenzkontrollen zum Ende der Weihnachtsferien

Sorge vor weiterer Zuspitzung der Pandemielage in Großbritannien wächst

London: In Großbritannien wächst die Sorge vor einer weiteren Verschärfung der Corona-Krise. Die Infektionszahlen auf der Insel steigen trotz Lockdown weiter stark an. Gesundheitsexperten und die Regierung führen die Entwicklung auch auf die ansteckendere Virus-Mutation zurück, die in Großbritannien grassiert. Besonders dramatisch ist die Lage in London. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort bei über tausend. Der Nationale Gesundheitsdienst ist am Anschlag. Zur Unterstützung sind hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, etwa als Fahrer von Rettungswagen. Insgesamt sind inzwischen mehr als 80.000 Briten in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Hoffnung ruht nun auf der Corona-Impfung. Etwa 1,5 Millionen Menschen haben bereits die erste Dosis erhalten. Wie der Buckingham Palast mitteilte, sind auch Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip geimpft worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 21:00 Uhr