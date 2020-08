Herrmann verspricht schnellere Ergebnisse nach Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 09.08.2020 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rosenheim: Bayerns Innenminister Herrmann hat Reiserückkehrern schnellere Corona-Testergebnisse versprochen. Das sei Sinn der Sache und helfe gegen eine weitere Ausbreitung des Virus, sagte Herrmann bei einem Besuch der Teststation auf der Rastanlage Hochfelln-Nord an der A8. Seiner Ansicht nach können die Menschen im Lauf der nächsten Woche damit rechnen, das Resultat spätestens zwei Tage nach Abgabe der Probe zu bekommen. Der CSU-Politiker dankte außerdem den ehrenamtlichen Einsatzkräften, die an drei bayerischen Rastanlagen, den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg sowie den drei bayerischen Verkehrsflughäfen die Testzentren betrieben haben. In den kommenden Tagen sollen private Anbieter die Arbeit übernehmen. Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss sich auf Corona testen lassen. Alle anderen Heimkehrer können freiwillig einen Abstrich machen lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.08.2020 22:30 Uhr