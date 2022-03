Herrmann verspricht Kommunen Unterstützung bei Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen

Nachrichtenarchiv - 08.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern bereitet sich auf einen größeren Zustrom von Menschen aus der Ukraine vor. Laut Innenminister Herrmann wird der Freistaat deshalb alle Möglichkeiten der Unterbringung nutzen. In BR sagte er, es würden rasch Notunterkünfte geschaffen, wie zum Beispiel in Sporthallen, die mit Feldbetten ausgestattet werden oder auch in Gasthöfen und Jugendherbergen. Herrmann verwies auf eine Video-Schaltkonferenz gestern Abend mit allen bayerischen Oberbürgermeistern und Landräten, bei der das weitere Vorgehen besprochen wurde. Den bayerischen Kommunen versprach der CSU-Politiker, die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen voll zu erstatten, er verlangte aber auch Unterstützung vom Bund. Zudem forderte Herrmann eine gerechte Verteilung der Geflüchteten in ganz Europa. Es müssten alle ihren Beitrag leisten, so der Minister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 08:00 Uhr