Herrmann und Felßner mahnen friedliche Bauernproteste an

Nürnberg: Bayerns Innenminister Herrmann und der bayerische Bauernverband haben die Landwirte zu friedlichen Protesten aufgerufen. Vor dem Hintergrund der geplanten Großkundgebung am kommenden Montag mahnte Herrmann, sich an Recht und Gesetz zu halten. Die Staatsregierung stehe hinter den Forderungen der Landwirte, bei den Sternfahrten zu den Bauernprotesten in der nächsten Woche in München, Augsburg und Nürnberg dürfe es aber keine totalen Verkehrsblockaden geben. Bayerns Bauernpräsident Felßner pflichtete Herrmann bei, betonte aber, die Bäuerinnen und Bauern seien nicht bereit, weitere Kürzungen durch die Bundesregierung hinzunehmen. Die gestern von der Ampel vorgelegten Kompromisse bei den geplanten Einschnitten im Agrarbereich nannte Felßner indiskutabel und drohte, die Proteste würden in den nächsten Wochen sogar noch intensiver werden, sollte der Bund nicht einlenken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 13:45 Uhr