Herrmann: Täter von München war nicht auffällig

Der Täter des Münchner Anschlags passt laut bayerischem Innenminister Herrmann nicht in die üblichen Risikoprofile der Sicherheitsbehörden. Der Zeitung "Die Welt" sagte der CSU-Politiker, es habe im Vorfeld der Tat keine besonderen Auffälligkeiten gegeben. Er erwägt Maßnahmen, um zu verhindern, dass Menschen sich durch extremistische Inhalte im Internet radikalisieren. - Am Abend wird in der Münchner Frauenkirche der Opfer der Tat gedacht. Eine Mutter und ihre zwei Jahre alte Tochter sind am Wochenende ihren Verletzungen erlegen, 37 weitere Menschen wurden verletzt.

