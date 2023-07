Herrmann stellt neues Konzept für Katastrophenschutz in Bayern vor

Meldungsarchiv - 27.07.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Bayerns Innenminister Herrmann hat ein neues Konzept zum Katastrophenschutz im Freistaat vorgestellt. Das Zwölf-Punkte-Programm soll bis 2025 umgesetzt werden. Es sieht unter anderem ein Melde- und Lagezentrum für den Bevölkerungsschutz vor sowie den möglichst flächendeckenden Ausbau des Sirenennetzes vor. Auch sollen neue Lager entstehen, wo speziell für Katastrophen benötigtes Material vorgehalten werden soll. Ein weiteres zentrales Thema ist die Digitalisierung So soll zum Beispiel eine Online-Plattform für Helfer entwickelt werden, um deren Einsatz zu koordinieren. Laut Herrmann werden in den nächsten Jahren Ereignisse wie Hochwasser, Waldbrände oder technische Unglücke zunehmen. An den Bund appellierte er, den Zivil- und Katastrophenschutz stärker zu unterstützen.

