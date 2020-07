Herrmann sieht keine rechten Umtriebe bei der Polizei

Profifußball legt Konzept für Rückkehr der Zuschauer vor

Frankfurt: Der deutsche Profi-Fußball hat ein Konzept für die Rückkehr zu Spielen mit Zuschauern in den Stadien vorgelegt. Das Papier wurde von DFL und DFB entwickelt und jetzt an die Vereine verteilt. Es orientiert sich im wesentlichen an der sogenannten "7-Tage-Inzidenz", also an den Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den sieben Tagen vor dem Spiel. Wenn diese Kennzahl in einer Stadt unter fünf liegt, könne man sogar in den Normalbetrieb übergehen, heißt es im Vorschlag. Sollte die Inzidenz unter 35 liegen, sollen die Stadien zumindest teilweise wieder gefüllt werden dürfen. Nach derzeitigem Stand dürfte dann zum Beispiel in Stuttgart und Leipzig vor vollem Haus gespielt werden, in München und Dortmund wäre nur ein Teil der Zuschauer zugelassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.07.2020 18:15 Uhr