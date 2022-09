Herrmann sieht keine nennenswerte Zahl von ukrainischen "Sozialtouristen"

Nachrichtenarchiv - 27.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat verhalten auf die Kritik von CDU-Chef Merz reagiert, ukrainische Flüchtlinge würden das deutsche Sozialsystem ausnutzen. Für Bayern kenne er keine nennenswerten Zahlen, so Herrmann im BR24-Thema des Tages. Er wolle dem aber nachgehen. Dass ukrainische Geflüchtete seit Juni ein Recht auf Grundsicherung, etwa Hartz-V-Leistungen, haben, halte auch er für problematisch, so der bayerische Innenminister. CDU-Chef Merz hatte gegenüber "Bild TV" erklärt, man erlebe mittlerweile einen "Sozialtourismus" nach Deutschland. Flüchtlinge reisten zurück in die Ukraine, wieder nach Deutschland und wieder zurück in die Ukraine. - Fast eine Million Menschen sind laut Bundesinnenministerium bis Mitte September vor dem Krieg nach Deutschland geflohen.

