Herrmann sieht erhöhte Terrorgefahr zur EM

München: Bayerns Innenminister Herrmann schätzt die Terrorgefahr zur bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland höher ein als während der Weltmeisterschaft 2006. Es bestehe zwar immer ein gewisses Anschlagsrisiko aus extremistischen Bereichen, wegen der internationalen Lage sei das Risiko momentan aber noch größer, sagte Herrmann dem BR. Die Sicherheitskräfte seien sich dessen bewusst. Konkrete Anschlagspläne seien aktuell nicht bekannt, betonte der CSU-Politiker. Die EM wird heute in vier Wochen in München eröffnet. Die DFB-Elf spielt gegen Schottland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.05.2024 10:15 Uhr