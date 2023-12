Herrmann sieht bei Fangewalt Fußballvereine in der Pflicht

München: Bayerns Innenminister Herrmann will nach wiederholten Ausschreitungen in Fußballstadien Fangruppen und Vereine stärker in die Pflicht nehmen. Im BR forderte er von den Fußballvereinen mehr Bemühungen im Kampf gegen radikale Anhänger. Zuletzt war es rund um Bundesliga-Spiele mehrmals zu Zusammenstößen zwischen Fans und der Polizei gekommen. Der Innenminister fordert die Vereine auf, in solchen Fällen konsequenter Stadion-Verbote auszusprechen. Er erklärte es zum Ziel, langfristig weniger Polizei zu Fußballspielen schicken zu müssen. Die Forderung des Dachverbands der Fanhilfen in Deutschland, Pfefferspray in Stadien zu verbieten, wies Herrmann zurück. Eine solche Diskussion wolle nur von den eigentlichen Problemen ablenken, so Herrmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 09:00 Uhr