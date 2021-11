Herrmann ruft zur Erinnerung an NS-Zeit auf

Kretschmer warnt vor Rekordzahl an Corona-Toten

Berlin: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer befürchtet für den kommenden Winter so viele Corona-Tote wie nie zuvor. Die vierte Corona-Welle werde alle bisherigen Wellen in den Schatten stellen, sagte er der "Bild am Sonntag". Angesichts der Erfahrungen des vergangenen Jahres rechne er nicht damit, dass diese Welle vor Ostern zu Ende sein werde. Kretschmer forderte, Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkte abzusagen und Kontakte zu reduzieren. Bundesarbeitsminister Heil will die im Juni ausgelaufene Homeoffice-Pflicht wieder einführen. Für eine bundesweite 2G-Regel sprach sich Grünen-Chef Habeck aus. Der Präsident der Intensivmediziner Marx forderte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" eine "kräftige Corona-Prämie" für Pflegekräfte im Intensivbereich, um ihnen die Belastungen durch die vierte Welle erträglicher zu machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 14:00 Uhr