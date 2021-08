Herrmann rechnet mit tausenden Afghanistan-Flüchtlingen

Nachrichtenarchiv - 18.08.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan rechnet der bayerische Innenminister Herrmann damit, dass viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Wie viele es insgesamt werden, könne der Bund im Moment noch nicht sagen. Er stelle sich aber darauf ein, dass es in der Summe mehrere Tausend sein werden, sagte Herrmann dem BR. Er fordert daher zusammen mit seinen Länderkollegen ein bundeseinheitliches Programm für die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan. Alle Länder seien bereit, sich nach dem üblichen Verteilschlüssel zu beteiligen. Dann müsste Bayern 15 Prozent der Menschen unterbringen. Man sei in der Lage, sofort afghanische Ortskräfte aufzunehmen, die in den nächsten Tagen ankommen, betonte der Innenminister. Die Grundentscheidung, wer aufgenommen wird, treffe der Bund. Abschiebungen von inhaftierten Afghanen werde es auf absehbare Zeit nicht geben, so Herrmann weiter.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.08.2021 21:45 Uhr