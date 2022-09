Herrmann reagiert überrascht auf Merz' "Sozialtourismus"-Vorwürfe

Nachrichtenarchiv - 27.09.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Innenminister Herrmann hat erstaunt auf den Vorwurf des CDU-Vorsitzenden Merz reagiert, ukrainische Flüchtlinge würden in Deutschland Sozialtourismus betreiben. Herrmann sagte im BR24 Thema des Tages, ihm seien zumindest in Bayern keine nennenswerten Fälle dieser Art bekannt. Es sei allerdings problematisch, dass das deutsche Rechtssystem durch die Sozialhilfe für ukrainische Flüchtlinge Anreize schaffe. Gleichzeitig gebe es keine Sanktionen für Menschen, die eine angebotene Arbeit nicht annähmen. Dem widersprach die Bundesagentur für Arbeit. Ein Sprecher sagte dem BR, ukrainische Flüchtlinge müssten dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ansonsten würde ihnen die Grundsicherung gestrichen. CDU-Chef Merz hatte davor in einem Interview beklagt, ukrainische Flüchtlinge wechselten zwischen Deutschland und ihrem Land hin und her, um von Sozialleistungen zu profitieren.

