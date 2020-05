Herrmann: Neues Konzept für Demos ist nötig

München: Staatskanzleichef Herrmann hat die Notwendigkeit eines neuen Konzepts zur Versammlungsfreiheit unterstrichen. Nach einer Kabinettssitzung sagte er, Innenministerium und Kreisverwaltungsbehörden arbeiteten gerade an neuen Regelungen. Ziel sei es, Demonstrationen zu ermöglichen ohne dass Dritte gefährdet werden. Hintergrund sind Demonstrationen, an denen am Wochenende in München und Nürnberg deutlich mehr Menschen teilgenommen hatten als angemeldet waren. Herrmann wies darauf hin, dass dabei Abstandsregeln teilweise absichtlich ignoriert worden seien. Unter anderem seien auch Passanten angegangen worden, die eine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Das Kabinett bestätigte nach seinen Worten den weiteren Fahrplan für Lockerungen. Demzufolge dürfen also zum Beispiel am nächsten Montag Biergärten wieder öffnen. Wirtschaftsminister Aiwanger äußerte die Hoffnung, dass sich viele Branchen in den nächsten Monaten so weit stabilieren, dass sie dann ohne Zuschüsse auskommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2020 15:00 Uhr