Herrmann nennt Bayern sicherer als andere Bundesländer

Meldungsarchiv - 30.03.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Bayern ist nach den Worten von Innenminister Herrmann sicherer als andere Bundesländer. Der CSU-Politiker verweist auf die aktuelle Kriminalstatistik, die am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach wurden in Bayern im vergangenen Jahr 4.260 Straftaten pro 100.000 Einwohner begangen und damit ein Drittel weniger als im Bundesdurchschnitt. Herrmann sagte, die bayerische Polizei habe fast zwei von drei Verbrechen aufklären können. Bundesweit ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt erhöhte sich der Statistik zufolge die Zahl der verzeichneten Delikte um 11,5 Prozent - auf nunmehr 5,6 Millionen. Einen Anstieg gab es auch bei der Zahl der angezeigten Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie. Auffällig ist, dass immer mehr Schüler in Chatgruppen kinderpornografisches Material verbreiteten.

